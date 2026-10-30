Studenti e docenti dell’I.I.S.S. “C. M. Carafa” di Mazzarino e Riesi protagonisti al Premio Letterario Nazionale di Poesia Giuseppe Tusa” città di Partanna

RIESI. Grande orgoglio e soddisfazione per l’I.I.S.S. “C. M. Carafa” Mazzarino / Riesi, guidato dalla Dirigente Scolastica, Dott.ssa Adriana Quattrocchi. In occasione della XXVIII edizione della cerimonia conclusiva del prestigioso concorso letterario “Premio Nazionale di Poesia Giuseppe Tusa” città di Partanna, la comunità scolastica ha celebrato il talento dei propri studenti e docenti, che si sono distinti nelle sezioni dedicate alla poesia e alla narrativa.

Un importante riconoscimento è andato a Virginia Pistone per la sezione Poesia studenti: la sua toccante lirica “Madre” ha saputo emozionare la giuria, distinguendosi per la delicatezza dei versi e la profondità del messaggio. Per la sezione Racconto studenti , si è distinto l’alunno Bellanti Fabio, autore di “Il profumo del cambiamento” una prova narrativa intensa all’insegna dell’inclusione. Un contributo fondamentale è giunto anche dal corpo docente grazie alla Prof.ssa Rosaria Carbone, referente per i percorsi di scrittura creativa dell’istituto, che continua a guidare e ispirare i giovani con passione, dimostrando in prima persona il valore dell’espressione letteraria con la lirica “Allamicu di matri”

L’iniziativa ha rappresentato un’esperienza di alto valore formativo e culturale per l’intera comunità dell’istituto “C. M. Carafa”, sottolineando il ruolo centrale della scuola nella valorizzazione delle eccellenze e nella promozione dei linguaggi artistici. “Desideriamo rivolgere un sincero e sentito ringraziamento al presidente e a tutta la giuria per la sensibilità, l’attenzione e la straordinaria opportunità concessa ai nostri ragazzi e alla nostra scuola. Iniziative di questo calibro rappresentano un ponte fondamentale tra la formazione scolastica e la crescita culturale del territorio.”