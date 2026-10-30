Sicilia. Filiera agroalimentare, graduatorie definitive delle misure di sostegno da 56 milioni. Sammartino: «Favoriamo la competitività delle aziende»

Sono state pubblicate le graduatorie definitive del bando sulle misure di sostegno alla filiera agroalimentare siciliana per un valore complessivo di 56 milioni di euro. La dotazione finanziaria è così ripartita: 30 milioni per gli investimenti produttivi, 25 milioni per la trasformazione e un milione per la cooperazione. L’intervento Pif (Progetti integrati di filiera) mira a potenziare i legami tra i diversi attori del comparto.

«Favoriamo la competitività delle nostre aziende con investimenti mirati a rafforzare l’intera filiera – dichiara l’assessore regionale all’Agricoltura, allo sviluppo rurale e alla pesca mediterranea, Luca Sammartino –. Mettiamo al centro chi produce, chi trasforma e chi commercializza le nostre eccellenze, innovando le imprese per promuovere lo sviluppo economico della nostra terra».

Il decreto e le graduatorie sono disponibili a questo indirizzo.