Assostampa Caltanissetta, Alessandro Silverio confermato segretario provinciale

CALTANISSETTA – Nel segno della continuità, Assostampa Caltanissetta conferma i vertici della propria organizzazione provinciale. Alessandro Silverio continuerà a ricoprire l’incarico di segretario provinciale, affiancato da Fiorella Falci, confermata nel ruolo di vicesegretaria, e da Chiara Milazzo, che manterrà la responsabilità della tesoreria.

La conferma del gruppo dirigente segna la prosecuzione del percorso sindacale intrapreso negli ultimi anni, con l’obiettivo di consolidare la presenza dell’organizzazione sul territorio e rafforzare le attività di rappresentanza e tutela dei giornalisti della provincia di Caltanissetta.

Numerose le questioni che continueranno a essere al centro dell’attività sindacale, a cominciare dalla difesa della dignità professionale, dalla salvaguardia dei diritti dei lavoratori dell’informazione e dall’attenzione alle condizioni contrattuali e occupazionali della categoria.

In un settore attraversato da profondi cambiamenti, Assostampa Caltanissetta intende proseguire la propria azione di sostegno ai giornalisti, promuovendo occasioni di confronto, partecipazione e iniziative finalizzate alla valorizzazione della professione.

Particolare attenzione sarà rivolta anche al ruolo dell’informazione locale, presidio fondamentale per garantire ai cittadini il diritto a essere informati e per assicurare un racconto puntuale e indipendente delle vicende del territorio.

Con la conferma di Silverio, Falci e Milazzo, l’organizzazione provinciale ribadisce dunque la volontà di dare continuità all’attività sindacale, mantenendo aperto il dialogo con i colleghi e raccogliendo le istanze di una categoria chiamata ad affrontare sfide professionali ed economiche sempre più complesse.