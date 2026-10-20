Villa La Massa Excellence, la Coppa d’Oro a una Dallara Stradale

(Adnkronos) – E' stata un'auto unica fra le uniche ad aggiudicarsi la Coppa d’Oro nella quarta edizione di Villa La Massa Excellence, un concorso d’ eleganza unico nel suo genere e fuori dal normale. Nella cornice autunnale della campagna toscana, nei giardini della Villa La Massa, hotel 5 stelle adagiato sull’Arno alle porte di Firenze, una Dallara Stradale del 2025 ha conquistato il riconoscimento più ambito in un parterre di vetture da sogno, popolato di hypercar, few-off, modelli fatti su misura, restomod e auto da corsa. Il concorso , ideato e creato da Villa La Massa , hotel parte di Villa d’Este La Collezione e del circuito The Leading Hotels of the World, in collaborazione con Canossa, azienda leader nell’organizzazione di eventi ed esperienze automotive di alto livello, ha assegnato il Best of Show alla prima vettura stradale che l'ingegner Giampaolo Dallara, figura 'mitica' nella progettazione di auto da corsa, si è regalato per i suoi 80 anni. Il trofeo – consegnato da Carlotta Fontana , Member of the Board di Villa d’Este S.p.A . – è andato così a un esemplare che, come ha sottolineato la giuria, racchiude "un concentrato di tecnologia e di soluzioni tecniche che fa di questa vettura un’auto da corsa omologata per uso stradale. La Stradale viene prodotta in modo custom, con tantissime specifiche, tanto che non esistono due vetture uguali in circolazione”. Il premio Villa La Massa’s Choice , assegnato direttamente dagli organizzatori del concorso, è andato invece a una Ferrari F80 completamente customizzata dal reparto Tailor Made di Ferrari . Le rosse di Maranello hanno ottenuto diversi altri riconoscimenti come la Daytona SP3 che si è aggiudicata anche il “People’s Choice” , ovvero il voto del pubblico . Nella classe Evoluzione poi il trofeo è stato assegnato a una 599 GTB Fiorano del 2006 davvero speciale essendo l'esemplare presentato al mondo al Salone di Ginevra 2006 e quindi anche l’auto personale di Luca Cordero di Montezemolo. Alla Ferrari F8 Tributo è andato poi il “Children’s Choice”, una speciale categoria di Villa La Massa Excellence, in cui il premio è assegnato da una giuria di bambini. L'edizione 2026 ha visto inoltre due nuove classi la Racing Heritage (vinta dalla Porsche 959 Evo Dakar , pezzo unico che ha partecipato alla Dakar 2026) e la Restomod, col primo posto della Touring Superleggera Sciàdipersia Cabriolet , che reinterpreta la Maserati 5000 GT dello Scià di Persia. In questa categoria spicca un progetto molto speciale firmato da Jeremy Clarkson , presentato in anteprima mondiale sul field di Villa La Massa dal popolare volto tv che ha deciso di restaurare una Jaguar F-Type V6S, con l’aiuto di Ian Callum, l’uomo che ha disegnato la sportiva originale. Ma non si tratta di un normale lavoro di restauro: oltre agli interni in pelle Diddly e alla moquette in lana, Jeremy ha coltivato un raccolto di lino da cui ricavare un rivoluzionario composito, un’alternativa sostenibile alla fibra di carbonio che sta già attirando l’attenzione dei grandi marchi automobilistici. “Villa La Massa Excellence nasce da un’idea semplice: far incontrare la passione per l’automobile con l’arte dell’ospitalità, e questo weekend ne è stata la conferma più bella – ha sottolineato Davide Bertilaccio, A.D. di Villa d’Este S.p.A. – Giunti alla quarta edizione, l’entusiasmo con cui l’evento è stato accolto da appassionati e collezionisti ci conferma che ha ormai un’identità precisa e può crescere ancora, restando fedele a ciò che da sempre ci contraddistingue: un’ospitalità autentica, curata in ogni dettaglio”.

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