Santa Caterina. Successo di Cinquecentisti e Vespisti al Memorial Totò Bruno

SANTA CATERINA. La Città di Santa Caterina ha ospitato una bellissima manifestazione che ha saputo radunare tante persone, unite dalla passione per le intramontabili Fiat 500 e dal ricordo del caterinese Totò Bruno, storico appassionato di Fiat 500 e di auto in genere. Presenti anche i vespisti con le loro splendide Vespe.

L’occasione è stata anche un momento prezioso per accogliere i partecipanti e far conoscere alcune delle bellezze di Santa Caterina. In particolare, i partecipanti all’evento hanno visitato la Biblioteca comunale con il suo importante patrimonio librario di inestimabile valore, ma anche la Chiesa Madre Immacolata Concezione e la Chiesa della Madonna delle Grazie.

Nell’occasione l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Natale s’è complimentata con l’organizzatore dell’evento Totuccio Carvotta per l’impegno e la passione che ci ha messo nell’organizzare l’evento, ma anche con il direttore della biblioteca Vito Giangreco e i volontari per la disponibilità nell’assicurare la visita alla Biblioteca comunale. Infine il pensiero è andato alla famiglia di Totò Bruno, che ha partecipato e condiviso con tutti, organizzatori e partecipanti, noi questo momento speciale, nel ricordo e nell’affetto per il loro caro.