Risiko Club Ufficiale Eclettica Caltanissetta, la squadra nissena al Campionato Regionale a Catania

Giovedì scorso, presso Eclettica Street Factory di via Rochester, si sono giocati i due tavoli di semifinale che hanno visto vincere, dopo circa due ore di rotolio di dadi e spostamento di carri armati colorati (rigorosamente di plastica), la vittoria di Martino Brucato e Armando Turturici che raggiungono i già qualificati Ornella Turco e Andrea Kiswarday alla finale che si terrà giovedì sera 22 ottobre, sempre da Eclettica., sede storica del Club nisseno.

Domenica Il Club nisseno ha partecipato con la sua squadra, capitanata da Maurizio Giunta e composta da Claudio Lombardo, Martino Brucato, Andrea Kiswarday, Gabriele Taschetti e Vincenzo Falzone, al Campionato Regionale a Squadre organizzato dal Risiko Club World Domination di Acireale. Il torneo annuale si è giocato a Catania nella splendida ed accogliente pizzeria-ristorante Mag di Viale delle Olimpiadi e ha visto la partecipazione di tutti i Risiko Club Ufficiali della Sicilia: Acireale, Caltanissetta, Catania, Messina, Palermo, San Cataldo e Siracusa. Le squadre erano composte da sei giocatori per squadra tranne i club di Messina e San Cataldo che hanno schierato quattro componenti. Il prestigioso torneo era articolato in tre turni di gioco, uno la mattina e due il pomeriggio; in ogni turno di gioco ogni squadra metteva in campo quattro giocatori distribuiti nei sette tavoli. La classifica veniva generata dai punteggi dei giocatori per squadra con lo scarto dei tre peggiori risultati. Alla fine della giornata vinceva la squadra di Palermo con un solo punto di differenza nei confronti del Club di Siracusa, la squadra di Eclettica si è piazzata in settima ed ultima posizione, anche se nel turno mattutino aveva ottenuto due vittorie (Andrea Kiswarday e Vincenzo Falzone), un terzo ed un quarto posto che lasciavano immaginare il raggiungimento di un buon risultato finale. Nei due turni successivi, purtroppo, per la squadra, che rappresenta i colori di Caltanissetta nel mondo del Risiko!, non si sono avuti gli stessi risultati della mattina e alla fine sono arrivato settimi e ultimi nella classifica finale.

“E’ stata una bella giornata di festa, aiutata da un clima mite che ha permesso di giocare nei tavoli posti fuori dal ristorante che ci ospitava. – dichiarano dal direttivo – Abbiamo rivisto, dopo un mese dalla tappa nissena del Campionato regionale Individuale, tanti volti noti e tanti ragazzi nuovi che lasciano ben sperare per il futuro in Sicilia. Come Squadra non abbiamo brillato nelle partite pomeridiane, ma ci siamo divertiti e questo, aldilà del risultato finale, è la cosa più bella”.

Il Club nisseno giovedì prossimo 22 ottobre, con la finale concluderà il XXV torneo che vedrà qualche tavolo di amichevoli di contorno. “Faremo un piccolo rinfresco – continuano a dichiarare dal direttivo – per festeggiare: la vittoria della tappa nissena del Campionato Regionale Individuale di Giancarlo Ciulla, le attuali posizioni nel Ranking Nazionale Live di Andrea Kiswarday (primo), Giulia Gulino (15a) e Gabriele Taschetti (37o). Avere tre giocatori e soci del Club nelle prime cinquanta posizione del RNL su 1500 giocatori è un risultato che ci riempie di orgoglio: sono giovani che da anni giocano con noi e condividono le dinamiche del Club occupandosi dell’attività che il Club organizza durante l’anno e quest’anno il nostro Club si è contraddistinto a livello nazionale per l’organizzazione di eventi con il Raduno del Sud, in testa, che ha visto più di ottanta iscritti, provenienti da tutt’Italia, e che ha ricevuto i complimenti di tutti i partecipanti per la location e il cibo (Hotel San Michele), per la puntualità con cui si sono svolte le partite, consentendo a tutti di raggiungere le proprie sedi in orari gestibili e non nelle ore mattutine dell’indomani. Poi avere organizzato tredici eventi tra Open, Campionati periodici e Raduno del Sud fa diventare il nostro Club una realtà nazionale. Ma non è finita: da qui alla fine dell’anno abbiamo in agenda l’organizzazione del XXVI° torneo interno e tanti tornei open”.