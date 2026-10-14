Università, oggi a Tor Vergata la 19ma edizione del Career Day

(Adnkronos) – Oggi, mercoledì 14 ottobre, il piazzale del Rettorato dell’Università di Roma Tor Vergata ospita la 19ma edizione di Campus&Leaders&Talents, il Career Day dedicato all’incontro tra studenti, laureati e mondo del lavoro. Sono oltre 50 le realtà presenti, tra cui Amazon, Banca d’Italia, Daimler, Deloitte, Italo e PagoPA. L’iniziativa, che nelle edizioni precedenti ha coinvolto quasi 20mila studenti e laureati e 550 aziende, prevede incontri diretti con i referenti aziendali e colloqui individuali. “Per noi è molto importante questa 19ma edizione – spiega Nathan Levialdi Ghiron, rettore dell’Università degli studi di Roma Tor Vergata – perché rappresenta un momento fondamentale per i rapporti tra i nostri studenti e le aziende e il loro futuro nel mondo del lavoro. Quest'anno abbiamo avuto una partecipazione ancora più importante rispetto agli anni precedenti: ben 56 aziende presenti, che possono rappresentare delle ottime opportunità per gli studenti”. L’evento rientra nelle attività del Career Center di Ateneo, attraverso cui è possibile consultare opportunità di tirocinio, stage e lavoro, anche all’estero: “I ragazzi stanno guardando con grande interesse gli stand e stanno partecipando molto alle opportunità non solo di tipo professionale – prosegue il rettore Levialdi Ghiron – ma anche per comprendere al meglio quali possono essere le proprie aspirazioni ed interessi, riuscendo, così, ad orientarsi nel percorso di studi degli anni futuri”. La giornata è pensata, infatti, per offrire spazio sia al dialogo informale sia alla selezione sul campo. Negli stand allestiti nel piazzale è possibile conoscere da vicino le aziende e le loro attività: “Abbiamo sia rapporti che si instaurano tra aziende e studenti per attività di tirocinio, sia relazioni che proseguono e si traducono in assunzioni. Questo per noi è motivo di grande orgoglio: continueremo ad investire su questo tipo di eventi attraverso numerose attività e iniziative che concorreranno sempre a fare in modo che i rapporti tra imprese e studenti possano essere sempre più intensi e soprattutto partecipati reciprocamente”, conclude.

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