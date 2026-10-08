Una app per prevenire e combattere i disturbi alimentari

(Adnkronos) – Prevenire e combattere i disturbi alimentari con uno strumento semplice e gratuito: è la app 'Corretti stili di vita', progettata e rilasciata (su Ios e Android) dall'Associazione nazionale degli atleti olimpici e azzurri d'Italia (Anaoai), con il contributo di Fondazione Roma, il patrocinio della Regione Lazio e la partnership scientifica dell'Università di Tor Vergata. La novità è stata presentata nella sede del Coni.

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