Turismo, nasce l’Osservatorio italiano Dog Tourism per conoscere l’evoluzione della vacanza pet friendly

(Adnkronos) – Presentato in anteprima l’Osservatorio Italiano Dog Tourism, il nuovo strumento di conoscenza e monitoraggio costante del turismo con il cane al seguito, realizzato da Jfc e promosso da Club del Sole. Il progetto nasce nel 2026 da una partnership triennale tra le due realtà e si rivolge all’intero sistema turistico nazionale: operatori, enti, giornalisti, esperti e centri studi. Prende quindi forma un punto di osservazione stabile, con rilevazioni ripetute ogni anno, per misurare l’evoluzione del fenomeno a livello nazionale e il suo impatto sul mercato turistico. La metodologia di Jfc non si limita alla pura analisi statistica dei dati raccolti attraverso survey, elaborazioni e banche dati: considera anche fattori fenomenologici, economici e sociologici, per leggere in profondità l’evoluzione sociale e la sua incidenza sul turismo dei cani. È un approccio perfezionato negli anni attraverso altri osservatori nazionali, tra cui Mare Italia, Montagna Bianca Italiana, Montagna Estiva, Tassa di Soggiorno e Wedding Tourism. Ogni anno Jfc condurrà una survey online (Cawi) su un duplice campione nazionale di italiani che possiedono almeno un cane: coloro che hanno fatto almeno un soggiorno fuori casa con il proprio cane negli ultimi due anni o intendono fare una vacanza nell’anno di riferimento e chi, invece, non prevede alcun soggiorno fuori casa con il proprio cane nell’anno sottoposto rilevazione. Un’ulteriore survey nazionale indicherà, invece, il ranking delle destinazioni indicate dai nostri connazionali come quelle ideali per trascorrere una vacanza col proprio cane. A questa base si affiancano le rilevazioni sui profili social dedicati al mondo dei cani, il confronto con operatori ricettivi alberghieri ed extralberghieri, consorzi promo-commerciali, Dmo/Dmc, uffici Iat e tour operator con offerte dedicate, oltre all’analisi di fonti di vario genere. "Il turismo con il cane, che rappresenta il 53,4% sul totale degli animali da compagnia, è un fenomeno che in Italia non era mai stato osservato in modo sistematico. Con i precedenti studi effettuati nel corso del 2026 abbiamo iniziato ad analizzarlo e misurarlo; con l’Osservatorio lo faremo ogni anno, andando oltre il dato statistico per capire come cambia il rapporto tra le persone e i loro cani e, di conseguenza, il modo di scegliere una vacanza. Il nostro metodo, già collaudato con gli altri osservatori nazionali, vuole offrire a operatori, destinazioni e istituzioni uno strumento concreto per leggere e anticipare un mercato in forte evoluzione, fornendo strumenti e modelli per valutare il settore. Ringraziamo Club del Sole per aver creduto in questo progetto con una visione che guarda all’intero comparto", afferma Massimo Feruzzi, Ceo di Jfc. L’Osservatorio misurerà: dimensioni e valore economico con notti fuori casa, spesa dedicata al cane, valore attuale e mercato potenziale in termini di nuclei familiari, presenze e fatturato; comportamenti e propensione al viaggio, quindi come e quanto si viaggia con il cane, con le variazioni di anno in anno; bisogni e barriere, come servizi richiesti e mancanti, limitazioni riscontrate e difficoltà in fase di prenotazione; ranking dog friendly, quindi classifiche di destinazioni italiane, regioni e Paesi esteri, basate su un panel di italiani che hanno effettuato un soggiorno fuori casa nell’ultimo anno. Per Club del Sole, promuovere l’Osservatorio significa affiancare all’esperienza maturata nei Villaggi uno strumento di ricerca continuativa, capace di orientare lo sviluppo dell’offerta e contribuire alla crescita del settore. Il programma Family Dog Friendly propone un modello di accoglienza con servizi, spazi e attività dedicati a chi sceglie di trascorrere la vacanza insieme al proprio cane. Un impegno riconosciuto anche dal premio ricevuto di recente dal Gist Animal Travel Award, che trova nell’Osservatorio un ulteriore sviluppo: comprendere come cambiano le esigenze degli ospiti e mettere questa conoscenza a disposizione di operatori, destinazioni e istituzioni. "Il modo di vivere la vacanza evolve insieme alle famiglie, di cui il cane è sempre più parte integrante. Con il programma Family Dog Friendly abbiamo tradotto questa esigenza in servizi, spazi e competenze dedicate. Promuovere l’Osservatorio significa fare un passo ulteriore: comprendere e anticipare i bisogni degli ospiti, mettendo a disposizione dell’intero settore una conoscenza utile a sviluppare un’accoglienza sempre più qualificata", spiega Angelo Cartelli, direttore generale di Club del Sole.

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