Tumore fegato avanzato, oncologa Rimassa ‘grazie a immunoterapia Stride il 14% pazienti è vivo a 7 anni’

(Adnkronos) – "Il 14% dei pazienti con tumore del fegato in stadio avanzato trattati con la combinazione di immunoterapia Stride è vivo a 7 anni. Se si considerano anche i pazienti che hanno ottenuto un controllo della malattia, la percentuale sale al 20%. Sono i risultati a lungo termine dello studio di fase 3 Himalaya, presentati al congresso europeo di oncologia medica". Lo ha detto all'Adnkronos Salute Lorenza Rimassa, associato di Oncologia medica all'Humanitas University e responsabile dell'Unità operativa di Oncologia epatobiliopancreatica dell'Irccs Istituto clinico Humanitas di Rozzano, intervenuta al congresso della Società europea di oncologia medica di Madrid.

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