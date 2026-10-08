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Trump scopre la ‘chierica’: “I capelli non ci sono, ora sono depresso”

AdnKronos

Trump scopre la ‘chierica’: “I capelli non ci sono, ora sono depresso”

Gio, 08/10/2026 - 14:27

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(Adnkronos) – "Aspettate un attimo…". Una telecamera traditrice sorprende Donald Trump. Durante il comizio in Texas, il presidente degli Stati Uniti vede sul maxischermo il dettaglio della sua nuca: l'elaborata acconciatura che il numero 1 della Casa Bianca esibisce in ogni uscita pubblica non basta. Risultato: capelli diradati e cute ben visibile. E' 'dramma'. "Così non va bene, lassù sono diradati. Perché non me l'avete detto?", dice Trump rivolgendosi alla platea. 
"https://www.ilfattonisseno.it/wp-content/uploads/2026/10/trump_capelli_video-hd.mp4"—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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