Tris di gare per la Marathon Caltanissetta: brillano gli atleti a Cefalù, Trapani e Treviso

Due fine settimana ad altissima intensità e ricchi di soddisfazioni per la Marathon Caltanissetta, i cui atleti sono stati grandi protagonisti in un vero e proprio “tris” di appuntamenti podistici di rilievo su scala regionale e nazionale. Dalle suggestive coste tirreniche di Cefalù fino alle storiche strade della Marca Trevigiana, passando per le affascinanti vie del centro di Trapani, i colori della società nissena hanno brillato con determinazione sia sulla classica distanza della mezza maratona sia sui tracciati più brevi di 10 e 10,55 chilometri, regalando riscontri cronometrici di grande spessore.

Ad aprire questo splendido ciclo di competizioni è stata l’8ª Half Marathon “Perla del Tirreno” disputata domenica 04 ottobre, andata in scena a Cefalù nella splendida cornice della cittadina normanna. Il tracciato, sviluppato su un circuito da ripetere più volte lungo il celebre Lungomare Giardina, ha offerto uno spettacolo suggestivo a ridosso del mare ma anche notevoli insidie tecniche legate ai continui cambi di ritmo. Sui 21,097 chilometri della mezza maratona, Salvatore La Marca ha condotto una gara impeccabile, mettendo in mostra un ritmo eccellente che gli ha permesso di tagliare il traguardo nel tempo di 1h 41′ 09″. Solida e brillante anche la prestazione di Domenica Cannistraci, capace di gestire le energie con grande maturità e di chiudere ampiamente sotto il muro delle due ore con il tempo di 1h 58′ 45″. A completare il quadro sulla mezza maratona è stato Salvatore Barbera, protagonista di una prova di notevole tenuta e determinazione conclusa in 2h 11′ 28″. Nella medesima manifestazione, impegnato sulla distanza dei 10,55 chilometri, si è distinto il giovane Mattia Falzone, autore di una prestazione grintosa e veloce chiusa con l’ottimo riscontro cronometrico di 49′ 29”.Sette giorni dopo, le attenzioni del club nisseno si sono divise contemporaneamente tra la Sicilia e il Veneto in un doppio appuntamento di altissimo valore sportivo. A Trapani si è corsa la 29ª edizione del Trofeo Sale e Saline, una delle classiche più partecipate del podismo siciliano.

Pur portando il nome delle storiche saline, la gara si è svolta interamente nel cuore pulsante della città su un circuito ad anello di 2,5 chilometri da ripetere per quattro volte: un percorso tecnico e affascinante che, prendendo il via dalla Villa Comunale, si è snodato lungo il mare, sfiorando l’antica Piazzeria (la vecchia pescheria) per poi insinuarsi tra i suggestivi scorci del centro storico e fare ritorno alla Villa. Lungo i 10 chilometri del tracciato trapanese, Francesco Calabrese ha impresso fin dai primi metri un ritmo sostenuto e brillante, fermando il cronometro a 48′ 02″. Alle sue spalle, Angelo Spoto ha portato a termine una gara regolare e convincente in 57′ 09″, seguito dall’ottima prova di Maria Rita Fichera, che ha tagliato il traguardo con determinazione nel tempo di 1h 03′ 57″.Negli stessi momenti in cui si batteva il ritmo a Trapani, l’onda della Marathon Caltanissetta approdava a Treviso per la prestigiosa Mezza di Treviso International Half Marathon. Con partenza da Viale Bartolomeo d’Alviano, all’ombra delle storiche mura cittadine, la gara ha attraversato il cuore del centro storico trevigiano per poi snodarsi lungo le incantevoli sponde del fiume Sile. Sui 21,097 chilometri del veloce percorso veneto, Giuseppe Fasciana è stato l’autore della miglior prestazione di squadra chiudendo con il brillante tempo di 1h 49′ 06″. A breve distanza ha concluso Massimo Cancemi, abile nel gestire lo sforzo e a completare la sua prova in un valido 1h 52′ 12″, mentre Giuseppe Zagarella ha confermato ancora una volta costanza e spirito di squadra chiudendo la trasferta trevigiana in 2h 11′ 54″.Una sequenza di appuntamenti che conferma la grande vitalità, la passione e lo spirito di unione degli atleti della Marathon Caltanissetta, capaci di portare con orgoglio e ottimi risultati i colori della propria città nelle più prestigiose vetrine podistiche della regione e d’Italia.