San Cataldo, Fratelli d’Italia si rafforza in vista delle Comunali 2027 con l’adesione di Felice e Fabio Favata

SAN CATALDO. Fratelli d’Italia si prepara alle amministrative della primavera 2027 e rilancia la propria iniziativa politica sul territorio sancataldese. Il partito punta a rafforzare la propria presenza, allargare la base dei consensi e costruire, insieme alle altre forze del centrodestra, un progetto amministrativo alternativo a quello attuale. Un percorso che passa anche dall’ingresso di nuove professionalità: hanno aderito a Fratelli d’Italia l’avvocato Felice Favata e l’architetto Fabio Favata, due figure che vantano esperienze professionali e politiche maturate nel territorio. L’obiettivo è chiaro, arrivare all’appuntamento elettorale del 2027 con una proposta credibile, capace di intercettare le esigenze della comunità e di tradursi in un programma concreto per il futuro della città. Non soltanto una competizione per conquistare Palazzo delle Spighe, ma la costruzione di un percorso politico che metta al centro sviluppo, servizi e rilancio economico.

A sottolineare il significato delle nuove adesioni è l’onorevole Totò Scuvera, che guarda con fiducia al rafforzamento del partito e al contributo che i due professionisti potranno offrire. “Stiamo lavorando sulla città di San Cataldo – afferma l’onorevole – e l’arrivo di due splendide persone, con qualità morali e professionali importanti, rappresenta un valore aggiunto. Fabio ha ricoperto tutte le cariche in Comune e ha dato tanto alla politica. Felice, oltre alle qualità morali e valoriali, ha svolto un lavoro encomiabile e può fare grandi cose”. Scuvera riconosce anche il lavoro svolto dal coordinatore cittadino e vice provinciale Manuel Bonaffini, impegnato nel consolidamento della presenza del partito e nella costruzione di una prospettiva politica per la città. “Fratelli d’Italia, che è il primo partito a livello nazionale e regionale – continua Scuverà – vuole esserlo anche a San Cataldo e in tutta la provincia. L’obiettivo è condividere con tutto il centrodestra un programma comune in vista delle prossime tornate elettorali”. La partita delle amministrative, del resto, è già entrata nella fase preparatoria. Fratelli d’Italia si dice disponibile al confronto con le forze politiche, le realtà civiche, le associazioni e il mondo economico, nella convinzione che un’alternativa di governo debba nascere dal dialogo e dalla condivisione delle priorità. “È arrivato il momento di rimettere San Cataldo al centro del dibattito politico – afferma Manuel Bonaffini – partendo dai problemi reali dei cittadini e dalla necessità di individuare soluzioni concrete. Fratelli d’Italia è pronta a fare la propria parte, con responsabilità, determinazione e spirito di collaborazione”.

Il coordinatore cittadino indica nel confronto e nella partecipazione le basi sulle quali costruire una nuova proposta amministrativa. L’intenzione è coinvolgere quanti condividono la necessità di un cambiamento, mettendo da parte divisioni e pregiudizi per concentrarsi sui programmi. “Crediamo che il futuro della città debba essere costruito attraverso il confronto e la partecipazione – evidenzia il coordinatore – vogliamo dialogare con chi intende mettere a disposizione idee, competenze ed energie per San Cataldo. Le priorità devono essere lo sviluppo economico, la qualità dei servizi, l’attenzione alle famiglie e alle imprese e la valorizzazione delle potenzialità del nostro territorio”. Nel ragionamento politico di Fratelli d’Italia non manca una valutazione critica sull’attuale amministrazione comunale. Il partito ritiene che la città abbia bisogno di una svolta e che le questioni rimaste aperte impongano una riflessione sul percorso compiuto e sulle prospettive future. “Riteniamo che San Cataldo abbia bisogno di voltare pagina – conclude Bonaffini – l’immobilismo e gli errori amministrativi che abbiamo contestato impongono una riflessione seria. Non basta limitarsi alla critica, occorre costruire un’alternativa credibile, capace di tradurre le idee in proposte concrete e di restituire fiducia ai cittadini”.

L’adesione di Felice e Fabio Favata assume anche il significato di una ripresa del loro percorso politico. I due professionisti spiegano di avere scelto Fratelli d’Italia anche in virtù del rapporto di amicizia che li lega all’onorevole Scuvera e della volontà di tornare a impegnarsi direttamente nell’attività di partito. “Oggi torniamo a essere politici di partito – affermano l’avvocato Felice e l’architetto Fabio Favata – il nostro ingresso in Fratelli d’Italia avviene anche per il grande rapporto di amicizia che ci lega all’onorevole Scuvera. Faremo grandi cose per San Cataldo e per il territorio”. Nel loro percorso ricordano anche l’esperienza di Bellissima, il movimento confluito successivamente in Fratelli d’Italia, e la stagione politica che portò all’elezione di Nello Musumeci alla presidenza della Regione Siciliana. L’ingresso dei due professionisti si inserisce dunque nella strategia di rafforzamento del partito, che punta ad ampliare la propria squadra e a raccogliere nuove energie in vista del voto. La sfida, adesso, sarà trasformare le adesioni e le dichiarazioni d’intenti in un progetto amministrativo condiviso, capace di parlare alla città e di proporre risposte concrete ai suoi problemi.