 Forza Italia. Minardo “Incoraggiamento di Tajani da forza e responsabilità per proseguire”

“L’incoraggiamento del segretario nazionale Antonio Tajani a proseguire nell’opera di cambiamento di Forza Italia in Sicilia ci dà ulteriore forza e responsabilità. È un percorso necessario, che guarda al futuro, valorizza quanto di buono è stato fatto e punta ad aprire il partito a nuove energie e protagonisti. Come abbiamo ribadito più volte, il governo regionale guidato da Renato Schifani deve proseguire nella propria azione nel rispetto degli impegni assunti con i siciliani”. Lo dichiara Nino Minardo, commissario regionale di Forza Italia, dopo l’incontro con Antonio Tajani.

