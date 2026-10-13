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 Forza Italia. Minardo “Incoraggiamento di Tajani da forza e responsabilità per proseguire”

Redazione

 Forza Italia. Minardo “Incoraggiamento di Tajani da forza e responsabilità per proseguire”

Mar, 13/10/2026 - 18:46

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“L’incoraggiamento del segretario nazionale Antonio Tajani a proseguire nell’opera di cambiamento di Forza Italia in Sicilia ci dà ulteriore forza e responsabilità. È un percorso necessario, che guarda al futuro, valorizza quanto di buono è stato fatto e punta ad aprire il partito a nuove energie e protagonisti. Come abbiamo ribadito più volte, il governo regionale guidato da Renato Schifani deve proseguire nella propria azione nel rispetto degli impegni assunti con i siciliani”. Lo dichiara Nino Minardo, commissario regionale di Forza Italia, dopo l’incontro con Antonio Tajani.

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