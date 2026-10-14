Riesi. Ottenuto finanziamento di 112 mila euro per riqualificare la mensa scolastica dell’Istituto “Giarratana”

RIESI. Il Comune di Riesi ottiene un finanziamento complessivo di 112.000 euro per la riqualificazione della mensa scolastica dell’Istituto “Giarratana”, nell’ambito degli interventi previsti da parte della Regione Siciliana, destinati alla messa in sicurezza e alla realizzazione di ambienti per il servizio mensa – Piano di estensione del tempo pieno. Il contributo è stato riconosciuto con il D.D. n. 509 del 05 ottobre 2026 dell’Assessorato regionale dell’Istruzione – Ufficio speciale per l’Edilizia scolastica, che ha approvato la graduatoria definitiva degli interventi finanziabili.

La proposta presentata dal Comune di Riesi si è collocata al nono posto nella graduatoria relativa alle richieste per il primo ciclo d’istruzione, risultando finanziabile già nell’anno corrente. Le risorse assegnate ammontano a 100.000 euro di contributo regionale, ai quali si aggiungono 12.000 euro di cofinanziamento a carico del bilancio comunale. L’intervento prevede la riqualificazione del locale mensa attraverso l’adeguamento impiantistico e tecnologico degli ambienti destinati al servizio di refezione scolastica. In particolare, è prevista la realizzazione di un nuovo impianto di riscaldamento e di un sistema di ventilazione controllata a servizio esclusivo del locale mensa, attualmente sprovvisto di tale dotazione, e dei relativi locali annessi. Il progetto comprende inoltre l’acquisto di nuove attrezzature per la riqualificazione della cucina e il potenziamento degli impianti esistenti, con l’obiettivo di migliorare la funzionalità degli spazi e le condizioni di utilizzo da parte degli studenti.

«Questo finanziamento rappresenta un risultato importante per la scuola e per le famiglie di Riesi – dichiara la Vice Sindaco Daniela Pasqualetto, con delega alla Pubblica Istruzione – Investire negli ambienti scolastici significa migliorare concretamente i servizi destinati ai nostri ragazzi e creare spazi più funzionali e adeguati alle esigenze della comunità scolastica. La riqualificazione della mensa del Giarratana si inserisce nel percorso di attenzione che l’Amministrazione sta portando avanti negli anni per rendere le strutture scolastiche sempre più accoglienti ed efficienti».

Con l’ottenimento del finanziamento, si apre ora la fase operativa successiva. L’Ufficio Tecnico comunale procederà alla predisposizione della progettazione esecutiva necessaria, sulla base della proposta tecnica elaborata per la presentazione dell’istanza, per poi proseguire con gli adempimenti finalizzati all’espletamento della gara, all’aggiudicazione e alla realizzazione dei lavori.

L’Amministrazione Comunale esprime un ringraziamento ai tecnici e al personale che hanno contribuito alla preparazione della candidatura e alla definizione della proposta progettuale preliminare, indispensabile per stimare gli interventi e i relativi costi. In particolare, un riconoscimento va alla Geom. Mirella Giambarresi, responsabile dell’Area Urbanistica e RUP dell’intervento, ai progettisti Geom. Calogero Lombardo, Ing. Salvatore Lombardo e Ing. Andrea Bordonaro, che hanno curato la fase progettuale a supporto dell’istanza, e al Dott. Angelo La Rosa e al Geom. Gaetano Sanfilippo per il supporto tecnico-amministrativo. «Il risultato raggiunto è frutto della collaborazione tra Amministrazione e uffici comunali – afferma l’Assessore ai Lavori Pubblici Elio Angilella – Ringraziamo tutti i professionisti coinvolti per il lavoro svolto nella fase di candidatura. Adesso l’impegno proseguirà con la progettazione esecutiva e con i successivi passaggi amministrativi, affinché le risorse ottenute possano tradursi nell’effettivo miglioramento della mensa scolastica e in un servizio migliore per gli studenti».