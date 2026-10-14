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Sicilia, Schifani: “Nomine sottogoverno? Non escludo il ricorso a un parere all’anticorruzione”

Redazione 3

Sicilia, Schifani: “Nomine sottogoverno? Non escludo il ricorso a un parere all’anticorruzione”

Mer, 14/10/2026 - 12:47

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“Ci sono dei sottogoverni da nominare e su questo sarò ancora più rigoroso, soprattutto alla luce anche di tante vicende. Occorre alzare l’asticella del rigore, del controllo, che dovrà essere fatto probabilmente da organi all’uopo preposti. Non escludo che, in alcuni casi, per alcune nomine, dovrò ricorrere a un parere all’anticorruzione”. Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a margine dell’incontro “La Sicilia fa scuola” ai Cantieri Culturali della Zisa di Palermo. (ITALPRESS)

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