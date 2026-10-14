Acquaviva Platani e Mussomeli, rinviati i lavori di manutenzione elettrica

Si comunica che Siciliacque ha disposto il rinvio dei lavori di manutenzione elettrica programmati per oggi, mercoledì 14 ottobre 2026, presso la Centrale di sollevamento Casaleno. Pertanto, la distribuzione idrica nei comuni di Acquaviva Platani e Mussomeli si è svolta regolarmente, senza le interruzioni precedentemente annunciate. Sarà nostra cura fornire aggiornamenti sulla nuova data di esecuzione degli interventi. Così in una nota Caltaqua.