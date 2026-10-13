L’inchiesta sulle protesi al pene all’Ospedale S. Giovanni Di Dio di Agrigento: indagati 5 medici su un presunto giro di operazioni a carico del sistema sanitario

Sono cinque i medici dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, fra cui tre primari, gli indagati dalla procura per un presunto sistema che avrebbe consentito di eseguire a carico del Servizio sanitario nazionale interventi per l’impianto di protesi al pene normalmente a pagamento. L’inchiesta, coordinata dal pubblico ministero Alessia Battaglia, riguarda oltre cento operazioni effettuate negli ultimi anni.

Secondo l’ipotesi investigativa, invece, gli interventi sarebbero stati eseguiti gratuitamente anche su pazienti privi dei requisiti, causando un danno economico alle casse pubbliche. I primi sospetti sono emersi all’interno dell’Asp di Agrigento per l’elevato numero di operazioni e l’afflusso di pazienti anche da altre regioni, richiamati da promozioni sui social network.