Caltanissetta. Ospedali di Gela e San Cataldo: conferiti dall’Asp nuovi incarichi a tempo determinato per la sostituzione del personale infermieristico

CALTANISSETTA. Garantire la regolare continuità delle cure, la piena efficienza dei reparti e la tutela dei Livelli Essenziali di Assistenza nei presidi ospedalieri del territorio rappresenta una priorità costante per l’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta, guidata dal Direttore Generale Dott. Salvatore Lucio Ficarra. Con questo obiettivo, l’Azienda prosegue con determinazione nel monitoraggio delle esigenze organiche e nella tempestiva copertura dei posti momentaneamente scoperti.

A conferma di questo impegno, l’ASP ha disposto il conferimento di due nuovi incarichi a tempo determinato per il profilo professionale di infermiere, attingendo dallo scorrimento della vigente graduatoria di avviso pubblico. Nello specifico, i professionisti individuati sono la Dott.ssa Martina Volpe e la Dott.ssa Elisabetta Pia Fulco, le quali hanno preso già servizio fino al rientro dei dipendenti titolari presso il Presidio Ospedaliero “Vittorio Emanuele” di Gela e il Presidio Ospedaliero “Raimondi” di San Cataldo.

L’adozione del provvedimento sottolinea la costante attenzione della Direzione Aziendale verso una gestione dinamica e reattiva delle risorse umane, mirata a sostituire tempestivamente il personale assente a vario titolo. Attraverso questi contratti di sostituzione, l’Azienda previene eventuali criticità operative nei reparti, evitando sovraccarichi di lavoro per gli operatori e garantendo ai cittadini un servizio sanitario senza interruzioni e sempre adeguato agli standard di cura.