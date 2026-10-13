Tragedia in alta quota: turista di 79 anni muore sull’Etna a seguito di un malore

Tragedia in alta quota. Un turista canadese di 79 anni ha infatti perso la vita mentre stava compiendo un’escursione ai crateri Silvestri sul versante sud dell’Etna, a seguito di un malore cardiaco. Per l’uomo, nonostante il rapido intervento dei soccorsi, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

A intervenire sono stati i tecnici della stazione Etna sud del servizio regionale Sicilia del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, insieme ai militari del soccorso alpino della guardia di finanza. Successivamente sono giunti anche i sanitari del 118 a bordo di un’eliambulanza, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. Dopo le necessarie autorizzazioni, la salma è stata consegnata ai familiari, presenti sul posto.