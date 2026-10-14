Gela, il Comune promuove il concorso scolastico “Libere dalla violenza: voci e immagini per il cambiamento”

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, che si celebra il 25 novembre, l’Assessorato ai Servizi Sociali e Pari Opportunità del Comune di Gela, in collaborazione con i Club Service del territorio Soroptimist Club di Gela, ‘Inner Wheel Club di Gela, Inner Wheel Club di Gela Anthea Lions, Club Butera e Terre Federiciane, Rotary Club Satellite Esperia di San Gregorio di Catania Tremestieri Etneo. e Fidapa sez. di Gela, promuove il concorso scolastico “Libere dalla violenza: voci e immagini per il cambiamento”.L’iniziativa è rivolta alle studentesse e agli studenti delle classi terze, quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado di Gela, con l’obiettivo di sensibilizzare le giovani generazioni sul contrasto alla violenza di genere e promuovere una cultura basata sul rispetto reciproco, sulla parità e sull’affettività consapevole.I partecipanti potranno presentare un prodotto digitale inedito, scegliendo tra cortometraggi, videoclip musicali, spot di sensibilizzazione e campagne multimediali per i social.Gli elaborati dovranno essere presentati entro le ore 23:59 del 12 novembre 2026, secondo le modalità indicate nel bando. Per conoscere tutti i requisiti, le modalità di partecipazione e di consegna degli elaborati, si invitano gli istituti scolastici, le studentesse e gli studenti interessati a visionare attentamente il bando e gli allegati pubblicati.