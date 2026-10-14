Blitz anticorruzione a Siracusa, fra gli arrestati la vicepresidente del consiglio comunale

Fra gli arrestati nel blitz anticorruzione al comune di Siracusa c’è Concetta Carbone, attuale vicepresidente del consiglio comunale, in passato assessore nella Giunta di Francesco Italia. Gli agenti della Digos hanno eseguito sette misure cautelari. Per Carbone il gip ha disposto gli arresti domiciliari. Custodia cautelare in carcere invece per Salvatore Strazzulla, il sottufficiale dei carabinieri.

Misure cautelari anche per altre cinque persone: domiciliari per Massimo Boscarino e divieto di esercitare l’attività imprenditoriale per Giuseppe Boscarino, Salvatore Boscarino (1953), Salvatore Boscarino (1979) e Tino Bugliarello. I procuratori europei Amelia Luise e Gery Ferrara contestano a vario titolo ai sette indagati i reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro la pubblica amministrazione, corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, traffico di influenze illecite, corruzione elettorale, favoreggiamento personale e rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio(LaPresse)