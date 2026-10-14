Salute

ERSU Palermo presente agli “Stati Generali della Scuola Siciliana”

Redazione 3

ERSU Palermo presente agli “Stati Generali della Scuola Siciliana”

Mer, 14/10/2026 - 09:06

Condividi su:

ERSU Palermo partecipa agli “Stati Generali della Scuola Siciliana”, appuntamento promosso dalla Regione Siciliana – Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale – nell’ambito del Piano Regionale Strategico per il contrasto alla povertà educativa, la riduzione della dispersione scolastica e la qualificazione e internazionalizzazione del sistema scolastico siciliano 2026-2028.«Gli Stati Generali rappresentano un momento unico di confronto, riflessione e rilancio del sistema educativo dell’Isola» – sottolinea il presidente di ERSU Palermo, Giuseppe Giordano. «Per noi, come Ente per il diritto allo studio universitario, è anche l’occasione per far conoscere agli studenti che si apprestano a conseguire il diploma – così come ai loro docenti e alle famiglie – l’insieme dei benefici e dei servizi che il mondo ERSU dedica a chi sceglie di proseguire gli studi all’università oppure nei percorsi AFAM: borse di studio, posti letto, servizi di ristorazione, assistenza a studenti con disabilità e servizi culturali. Investire sul diritto allo studio significa investire sul futuro della Sicilia».«Personalmente e a nome del C.d.A. di ERSU Palermo – conclude il presidente Giuseppe Giordano – esprimo il più vivo apprezzamento all’Assessorato regionale dell’Istruzione e all’Assessore per la visione e la concretezza dimostrate con le cinque direttrici strategiche indicate per queste due giornate di confronto e approfondimento: valorizzazione delle buone pratiche; contrasto alla dispersione scolastica e alla povertà educativa; promozione dell’orientamento; focus su digitale, IA e competenze sociali e civiche; apertura al contesto europeo e all’accesso verso i programmi comunitari (Erasmus+, FSE+, FESR).ERSU Palermo sarà presente con un proprio stand informativo e con workshop dedicati al diritto allo studio universitario e all’alta formazione artistica e musicale, per accompagnare concretamente la transizione degli studenti dalle scuole superiori all’istruzione terziaria.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta