Appalti e corruzione al Comune di Siracusa, 7 misure cautelari

Appalti e corruzione al Comune di Siracusa, la Polizia di Stato sta eseguendo 7 misure cautelari personali. E’ in corso un’operazione anticorruzione denominata “nexus”, condotta dagli investigatori della Digos della Polizia di Stato di Siracusa e coordinata dalla Procura Europea Eppo – di Palermo che si concludera’ con l’esecuzione di sette misure cautelari personali. L’operazione di polizia mira a disarticolare un’associazione a delinquere dedita alla corruzione negli appalti pubblici.(AGI)