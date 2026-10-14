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Appalti e corruzione al Comune di Siracusa, 7 misure cautelari

Redazione 3

Appalti e corruzione al Comune di Siracusa, 7 misure cautelari

Mer, 14/10/2026 - 09:01

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Appalti e corruzione al Comune di Siracusa, la Polizia di Stato sta eseguendo 7 misure cautelari personali. E’ in corso un’operazione anticorruzione denominata “nexus”, condotta dagli investigatori della Digos della Polizia di Stato di Siracusa e coordinata dalla Procura Europea Eppo – di Palermo che si concludera’ con l’esecuzione di sette misure cautelari personali. L’operazione di polizia mira a disarticolare un’associazione a delinquere dedita alla corruzione negli appalti pubblici.(AGI)

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