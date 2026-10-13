Traffico illecito di rifiuti nel Messinese, 5 misure cautelari

Cinque misure cautelari personali, coercitive e interdittive sono state eseguite nei confronti di cinque indagati dalla Direzione distrettuale antimafia di Messina per traffico illecito di rifiuti. Si tratta di tre interdizioni all’attività imprenditoriale, un obbligo di firma e un obbligo di dimora per periodi variabili dai sei ai 12 mesi. I provvedimenti, emessi dal gip del tribunale di Messina, sono stati eseguiti dalla guardia di finanza. L’indagine è quella che il 23 settembre di quest’anno portò al sequestro di tre complessi aziendali, automezzi e terreni che sarebbero stati utilizzati per il traffico e lo smaltimento illecito di rifiuti nel Messinese. Sequestrati in quell’occasione anche 115mila euro in contanti, considerati profitto del reato. Le misure cautelari eseguite oggi seguono hli interrogatori preventivi davanti al gip, che dopo avere audito le parti e considerato gli elementi raccolti ha valutato “positivamente la sussistenza del quadro indiziario e delle esigenze cautelari”. (Sac/Dire)