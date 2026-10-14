Gangi, mucca precipita in un tombino: salvata dai Vigili del Fuoco

Spettacolare intervento, ieri, nelle campagne di Gangi, in contrada Sette Vie, storico crocevia del territorio madonita da cui in passato si diramavano importanti vie di comunicazione verso diverse aree della Sicilia. Una mucca appartenente all’azienda Ciuro è precipitata all’interno di un tombino, rendendo necessario un complesso intervento di soccorso che ha mobilitato numerose forze operative.Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Petralia Soprana, supportati dagli specialisti del nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale), gli agenti della Polizia Municipale di Gangi, il Servizio veterinario di Petralia Sottana e il sindaco di Gangi, Giuseppe Ferrarello, che ha seguito da vicino tutte le operazioni.Le attività di recupero si sono protratte per diverse ore e hanno richiesto anche l’impiego di un mezzo meccanico munito di martello demolitore per allargare l’apertura del tombino e consentire ai soccorritori di operare in sicurezza. Una volta creato lo spazio necessario, l’animale è stato imbragato e sollevato con l’ausilio di corde fino a essere riportato in superficie.Nonostante la caduta, la mucca è stata recuperata viva e in condizioni complessivamente buone. Dopo le verifiche effettuate dai veterinari, che hanno riscontrato soltanto alcune ferite superficiali, l’animale è stato riconsegnato al legittimo proprietario.L’operazione si è conclusa con successo grazie alla tempestività dei soccorritori e alla collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte, evitando conseguenze ben più gravi per l’animale.