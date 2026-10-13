Caltanissetta. Dal 14 al 16 ottobre campagna di derattizzazione su tutto il territorio comunale

CALTANISSETTA. Nell’ambito delle periodiche attività di tutela dell’igiene e della salute pubblica, da mercoledì 14 ottobre a venerdì 16 ottobre 2026 sarà effettuata la campagna programmata di derattizzazione su tutto il territorio comunale.
Si informano i cittadini che le operazioni si svolgeranno in totale sicurezza per la popolazione e per gli animali d’affezione. Pertanto, non sarà necessario adottare particolari precauzioni o limitazioni alle consuete attività quotidiane. Le esche derattizzanti verranno posizionate direttamente all’interno della rete fognaria sotterranea, mentre per le aree esterne comprese nei perimetri di plessi scolastici, parchi e giardini pubblici, verranno impiegati appositi contenitori concepiti per prevenire qualsiasi contatto accidentale con bambini o animali domestici.
Si precisa, inoltre, che l’elenco delle vie e zone sottostanti è da considerarsi indicativo delle macro-aree d’intervento: le operazioni di bonifica saranno estese in modo capillare anche a tutte le vie, piazze e traverse limitrofe alle aree specificate nel programma.
PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
Mercoledì 14 ottobre 2026
• Squadra 1:
o Zona San Luca
o Via Rochester
o Via Niscemi
o Via N. Colajanni
o Viale R. Margherita
o Viale Amedeo
o Zona Provvidenza
o Via Mattarella (zona Unieuro)
o Zona Stazzone
o Via De Gasperi
• Squadra 2:
o Corso Umberto I
o Via San Giovanni Bosco
o Via G. Cascino (Santa Flavia)
o Via Antenna
o Via A. Valenti
o Via Redentore
o Via Xiboli
o Santa Barbara
o Via Vespri Siciliani (Badia)
Giovedì 15 ottobre 2026
• Squadra 1:
o Viale Sicilia
o Via Malta
o Via Leone XIII
o Via Costa
o Via Turati
o Via Romita
o Via Ferdinando I
• Squadra 2:
o Via dei Mille
o Via Salvati
o Via Pisacane
o Via Fra Giarratana
o Via P. Nenni
o Via 25 Aprile
o Via S. D’Acquisto
o Via Due Fontane (fino a EUR)
Venerdì 16 ottobre 2026
• Squadra 1:
o Zona Grazia
o Via R. San Secondo
o Via Calabria
o Viale della Regione
o Via Lazio
o Via Libertà (zona Tribunale)
o Via Bissolati
o Via Pietro Leone
o Zona Sant’Elia e Poggio
• Squadra 2:
o Viale Trieste
o Via Benedetto Croce
o Via De Amicis
o Via Paladini (compreso Redentore)
o Zona Hotel San Michele
(Foto di repertorio)