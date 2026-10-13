Caltanissetta. Dal 14 al 16 ottobre campagna di derattizzazione su tutto il territorio comunale

CALTANISSETTA. Nell’ambito delle periodiche attività di tutela dell’igiene e della salute pubblica, da mercoledì 14 ottobre a venerdì 16 ottobre 2026 sarà effettuata la campagna programmata di derattizzazione su tutto il territorio comunale.

Si informano i cittadini che le operazioni si svolgeranno in totale sicurezza per la popolazione e per gli animali d’affezione. Pertanto, non sarà necessario adottare particolari precauzioni o limitazioni alle consuete attività quotidiane. Le esche derattizzanti verranno posizionate direttamente all’interno della rete fognaria sotterranea, mentre per le aree esterne comprese nei perimetri di plessi scolastici, parchi e giardini pubblici, verranno impiegati appositi contenitori concepiti per prevenire qualsiasi contatto accidentale con bambini o animali domestici.

Si precisa, inoltre, che l’elenco delle vie e zone sottostanti è da considerarsi indicativo delle macro-aree d’intervento: le operazioni di bonifica saranno estese in modo capillare anche a tutte le vie, piazze e traverse limitrofe alle aree specificate nel programma.

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

Mercoledì 14 ottobre 2026

• Squadra 1:

o Zona San Luca

o Via Rochester

o Via Niscemi

o Via N. Colajanni

o Viale R. Margherita

o Viale Amedeo

o Zona Provvidenza

o Via Mattarella (zona Unieuro)

o Zona Stazzone

o Via De Gasperi

• Squadra 2:

o Corso Umberto I

o Via San Giovanni Bosco

o Via G. Cascino (Santa Flavia)

o Via Antenna

o Via A. Valenti

o Via Redentore

o Via Xiboli

o Santa Barbara

o Via Vespri Siciliani (Badia)

Giovedì 15 ottobre 2026

• Squadra 1:

o Viale Sicilia

o Via Malta

o Via Leone XIII

o Via Costa

o Via Turati

o Via Romita

o Via Ferdinando I

• Squadra 2:

o Via dei Mille

o Via Salvati

o Via Pisacane

o Via Fra Giarratana

o Via P. Nenni

o Via 25 Aprile

o Via S. D’Acquisto

o Via Due Fontane (fino a EUR)

Venerdì 16 ottobre 2026

• Squadra 1:

o Zona Grazia

o Via R. San Secondo

o Via Calabria

o Viale della Regione

o Via Lazio

o Via Libertà (zona Tribunale)

o Via Bissolati

o Via Pietro Leone

o Zona Sant’Elia e Poggio

• Squadra 2:

o Viale Trieste

o Via Benedetto Croce

o Via De Amicis

o Via Paladini (compreso Redentore)

o Zona Hotel San Michele

(Foto di repertorio)