Montedoro. Chieste alla Regione risorse economiche per la realizzazione di un murales

MONTEDORO. Il sindaco Renzo Bufalino ha annunciato di aver presentato la candidatura del Comune di Montedoro all’avviso regionale “Creatività urbana – Street art”, promosso dall’Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana per la realizzazione di un murales a Montedoro. L’opera riprodurrà lo stemma stesso del Comune.

“Le risorse sono poche, 200.000 euro per tutta la Sicilia, e le domande saranno selezionate a sportello: ne verranno finanziate pochissime. Ma noi ci proviamo”. Il primo cittadino ha spiegato che l’intervento vale 22.222 euro: 20.000 dalla Regione e il resto con fondi del Comune. Se arriverà il finanziamento, i lavori partiranno a novembre e l’opera sarà pronta entro dicembre.