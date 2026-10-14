Caltanissetta, nasce 93100 Music Plaza: il nuovo hub digitale che connette la musica dal vivo in Sicilia con i locali della città

Caltanissetta, 93100.it, il portale di riferimento per gli eventi e la cultura del capoluogo nisseno, annuncia ufficialmente il lancio di 93100 Music Plaza, un nuovo servizio digitale ideato per rivoluzionare e semplificare l’organizzazione di eventi musicali live in città.Il progetto nasce con un obiettivo chiaro e ambizioso: creare un ponte diretto, rapido e funzionale tra l’offerta artistica siciliana e i luoghi dell’intrattenimento nisseno. La piattaforma si propone come un vero e proprio “catalogo interattivo” e un punto di incontro privilegiato per due categorie fondamentali del mondo della notte e dello spettacolo:I locali con sede a Caltanissetta: Pub, club, ristoranti e location per eventi che sono costantemente alla ricerca di nuovi artisti, attori, cantautori, DJ o tribute band per animare le proprie serate, attrarre pubblico e offrire intrattenimento di qualità.Gli artisti e le band residenti in Sicilia: Musicisti emergenti o affermati che cercano nuovi palchi su cui esibirsi, ampliare la propria fan base e farsi conoscere oltre i confini della propria provincia.

“L’obiettivo di 93100 Music Plaza è creare un ecosistema in cui chi fa musica e chi la ospita possano trovarsi facilmente,” dichiara Silvio Zaami, fondatore del portale 93100.it. “Vogliamo valorizzare il grande talento che la Sicilia ha da offrire e, contemporaneamente, dare una spinta decisiva alla scena live della nostra città. È un servizio gratuito pensato per snellire la burocrazia della ricerca artistica: i locali ci dicono cosa cercano, le band ci mostrano cosa sanno fare, e noi facciamo incontrare queste due energie.”Come funziona? Il meccanismo è estremamente semplice e accessibile. Collegandosi al sito www.93100.it ed entrando nella sezione dedicata Music Plaza, gli utenti si troveranno di fronte a due percorsi distinti. Sarà sufficiente iscriversi compilando il proprio profilo come “Locale” o come “Band/Artista”. Una volta inseriti i propri dati, i generi musicali proposti o ricercati e le disponibilità, la piattaforma si occuperà di incrociare le esigenze per creare il match perfetto per ogni serata live.Con il lancio di Music Plaza, 93100.it conferma la sua vocazione di aggregatore sociale e culturale, investendo sul territorio e sulla vitalità del tessuto cittadino.L’iscrizione gratuita è già aperta. Per maggiori informazioni, per iscrivere la propria band o il proprio locale, è possibile visitare il sito web 93100.it.