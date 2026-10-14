Delia. Il servizio di refezione scolastica al via dal 19 ottobre

DELIA. L’Amministrazione comunale ha reso noto, tramite il sindaco Gianfilippo Bancheri, che il servizio di refezione scolastica prenderà ufficialmente il via lunedì 19 ottobre, come concordato con la dirigente scolastica, e sarà gestito dalla ditta Mivà Food di Caltanissetta. “L’Amministrazione comunale e gli uffici competenti – si legge in una nota – hanno lavorato con largo anticipo per accelerare tutte le procedure necessarie e consentire l’attivazione del servizio nel più breve tempo possibile, congiuntamente con l’inizio del nuovo anno scolastico, mettendo a disposizione della dirigenza scolastica la possibilità di avviarlo già nel corso di questa settimana.

Come ogni anno, abbiamo messo in campo tutte le risorse e le energie necessarie per garantire alle famiglie un servizio fondamentale, che rappresenta un importante sostegno per i genitori dei bambini che frequentano la scuola dell’infanzia e la scuola primaria. Il nostro auspicio è che il servizio possa garantire qualità, attenzione e soddisfazione per tutte le famiglie, offrendo ai nostri bambini pasti adeguati e un’esperienza serena e positiva”.

L’amministrazione comunale ha poi concluso: “La mensa scolastica, infatti, non è soltanto un servizio essenziale, ma anche un importante momento di convivialità, socialità ed educazione alimentare. Un’occasione preziosa per imparare a condividere, a stare insieme e a sviluppare, fin da piccoli, un rapporto consapevole con il cibo”.