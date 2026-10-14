Niscemi, Progetto Civico Italia: Francesco Mascali nuovo Coordinatore cittadino, aderisce la consigliera comunale Anna Zinna

NISCEMI – Ripartire dall’ascolto per costruire una nuova stagione amministrativa. È l’obiettivo uscito dalla prima Assemblea cittadina di Progetto Civico Italia, che lunedì sera ha riunito a Niscemi numerosi cittadini in un confronto aperto e partecipato.

Tanti i temi affrontati nel corso della serata. Ciò che è emerso con chiarezza è la volontà di costruire un percorso che veda il movimento protagonista alle prossime competizioni elettorali, coinvolgendo la società civile e le migliori energie e competenze di cui la città dispone: giovani professionisti e imprenditori, persone impegnate nel sociale e nel volontariato, cittadini con la voglia di fare e di offrire un contributo concreto.

Più volte, durante gli interventi, è stata ribadita la necessità di costruire proposte concrete e realistiche, senza dimenticare le difficoltà di un territorio duramente provato dai recenti accadimenti.

Promotore dell’iniziativa è l’Avv. Massimo Arena, fondatore di Progetto Civico Italia a Niscemi, già componente della Segreteria regionale e della Direzione nazionale del movimento.

Sul piano organizzativo, l’Assemblea ha eletto gli organismi dirigenti e nominato l’Avv. Francesco Mascali Coordinatore cittadino. Un passaggio che avvia la fase di strutturazione del movimento sul territorio e getta le basi per le attività dei prossimi mesi.

Momento significativo della serata è stata anche l’adesione della consigliera comunale Anna Zinna. Con il suo ingresso, Progetto Civico Italia può contare fin dall’avvio su una rappresentanza istituzionale nel Consiglio comunale di Niscemi, a ulteriore collegamento tra l’attività del movimento e la vita amministrativa cittadina.

“Vogliamo riaccendere la speranza di una comunità, ascoltare, aggregare, fare della partecipazione attiva il motore del cambiamento di cui questa città ha bisogno. Lo faremo con tutto il nostro impegno, con dedizione e nella consapevolezza di rappresentare tanti cittadini che credono in una nuova stagione amministrativa”, ha dichiarato il neo Coordinatore cittadino Francesco Mascali.

“Entro a far parte di un progetto in cui credo fortemente, che si fonda sulle esperienze di tanti amministratori, consiglieri comunali e cittadini che ogni giorno affrontano i problemi reali delle città. Abbiamo il dovere di lavorare a una proposta alternativa di amministrazione per Niscemi, coinvolgendo i cittadini che vorranno dare il loro contributo”, ha commentato la consigliera comunale Anna Zinna.

La prima Assemblea cittadina segna dunque l’avvio di una nuova fase per Progetto Civico Italia a Niscemi.