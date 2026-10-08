Tragico incidente stradale: sedicenne cade mentre era in sella al proprio scooter e perde la vita

Un incidente mortale s’è verificato nel Siracusano e più precisamente a Carlentini. Qui a perdere la vita è stato un ragazzo di 16 anni. Il giovane è caduto mentre era in sella al proprio scooter. Una caduta rovinosa i cui effetti, purtroppo, si sono rivelati mortali.

Vani si sono infatti rivelati i soccorsi posti in essere da parte del 118 che hanno potuto solo constatarne il decesso. Sul luogo dell’incidente anche Polizia municipale e carabinieri che hanno eseguito i rilievi del caso al fine di ricostruire la dinamica dell’incidente. Pare siano state acquisite anche le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona al fine di supportare al meglio le indagini condotte in queste ore dalle autorità competenti.