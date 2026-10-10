Torna a Lampedusa dopo fuga dal Cpt, migrante rimpatriato

Un egiziano è stato espulso e rimpatriato coattivamente con un volo diretto al Cairo al termine di un’operazione della polizia. L’uomo era giunto per la prima volta in Italia nel 2025 come richiedente asilo, ma si era poi allontanato dalla struttura d’accoglienza facendo perdere le proprie tracce. Lo scorso 29 settembre l’egiziano è tornato a Lampedusa. Nei suoi confronti il questore di AGRIGENTO, Tommaso Palumbo, ha emesso un decreto di respingimento con accompagnamento alla frontiera, misura convalidata dal giudice di pace. I poliziotti lo hanno quindi scortato fino all’aeroporto di Roma Fiumicino per l’imbarco.