San Cataldo, al Centro Commerciale Il Casale arriva “Il Grande Tesoro di Sicilia”: tre giorni di gioco, avventura e apprendimento per i bambini

Un’avventura tra gioco, fantasia e scoperta, capace di trasformare il divertimento in un’importante occasione di crescita e apprendimento. Il Centro Commerciale Il Casale di Caltanissetta si prepara ad accogliere, nelle giornate del 16, 17 e 18 ottobre, “Il Grande Tesoro di Sicilia”, un evento interamente dedicato ai bambini che potranno vivere l’emozione di una grande caccia al tesoro ispirata ai colori, ai simboli e alle tradizioni dell’Isola.

L’iniziativa si svolgerà dalle ore 10 alle 13 e dalle 16 alle 20, trasformando gli spazi del centro commerciale in un percorso di esplorazione, tra allestimenti a tema siciliano, indizi nascosti, enigmi da risolvere e tante sorprese.

Ad accogliere i piccoli partecipanti saranno hostess vestite a tema siciliano, che li accompagneranno nell’organizzazione delle squadre e nello svolgimento delle attività. Ogni bambino riceverà una mappa di gioco e, insieme ai propri compagni di avventura, dovrà seguire gli indizi disseminati all’interno del centro commerciale, superando le diverse prove fino a raggiungere la tappa conclusiva.

L’obiettivo sarà individuare la parola magica nascosta nell’ultimo indizio, indispensabile per sbloccare il tesoro finale. Al termine dell’esperienza, ogni piccolo partecipante riceverà in omaggio un gadget a tema, personalizzato con il logo del Centro Commerciale Il Casale, come ricordo della giornata.

Ma l’aspetto più interessante dell’iniziativa è rappresentato dalla sua valenza educativa e pedagogica. La caccia al tesoro, infatti, non costituisce soltanto un momento di svago, ma rappresenta anche uno strumento capace di favorire lo sviluppo delle capacità cognitive, stimolare il ragionamento logico, incoraggiare la curiosità e rafforzare le competenze relazionali dei bambini.

Attraverso il gioco di squadra, i piccoli partecipanti saranno chiamati a confrontarsi, ascoltare le idee degli altri, condividere decisioni e collaborare per raggiungere un obiettivo comune. Un’esperienza che valorizza il rispetto delle regole, la capacità di risolvere problemi e il senso di appartenenza a un gruppo, elementi fondamentali nel percorso di crescita e socializzazione.

Non meno significativa è la scelta del tema siciliano, che aggiunge all’iniziativa una dimensione culturale e identitaria. Il richiamo alla Sicilia, ai suoi colori e alle sue tradizioni offre infatti l’opportunità di avvicinare i bambini alla conoscenza del proprio territorio attraverso un linguaggio immediato e coinvolgente, nel quale la dimensione ludica diventa occasione di scoperta e valorizzazione delle proprie radici.

Con “Il Grande Tesoro di Sicilia”, il Centro Commerciale Il Casale conferma l’attenzione verso iniziative rivolte alle famiglie e alle nuove generazioni, proponendosi non soltanto come luogo dedicato agli acquisti, ma anche come spazio di aggregazione, incontro e condivisione.

Una proposta che arricchisce l’offerta di intrattenimento della città e dimostra come anche un contesto commerciale possa diventare teatro di esperienze formative, capaci di mettere al centro i bambini, la loro creatività e il piacere di imparare divertendosi.

L’appuntamento è dunque per venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20, al Centro Commerciale Il Casale di Caltanissetta. Ulteriori informazioni sull’iniziativa sono disponibili sul sito ufficiale del centro commerciale, nella sezione dedicata agli eventi: https://centrocommercialeilcasale.it/eventi.