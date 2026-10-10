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Migranti: abbandonati in mare e salvati da ong, 81 a Lampedusa

Redazione

Migranti: abbandonati in mare e salvati da ong, 81 a Lampedusa

Sab, 10/10/2026 - 17:15

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Otto migranti afghani e pakistani, abbandonati in mare aperto da un’imbarcazione con colori militari, sono stati soccorsi dall’equipaggio della ong Nadir e portati a Lampedusa. Hanno raccontato di avere pagato complessivamente 20 mila euro per il viaggio. Sono fra gli 81 migranti approdati sull’isola nelle ultime ore, dopo quattro operazioni di soccorso ad altrettanti barchini e il recupero delle otto persone lasciate in mare.

Gli altri gruppi, composti da un minimo di 8 a un massimo di 30 persone, comprendevano eritrei, pakistani, sudanesi, ghanesi e palestinesi, fra cui donne e minori. Tutti sono stati accompagnati all’hotspot di contrada Imbriacola, dove si trovano attualmente 249 ospiti. Ieri erano stati trasferiti 146 migranti, mentre per oggi non sono previste ulteriori partenze dalla struttura

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