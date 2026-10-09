Tromba marina nel Trapanese, 4 bambini e 5 adulti al pronto soccorso

“È sotto controllo la situazione dal punto di vista dell’emergenza sanitaria dopo la tromba d’aria che ha colpito il territorio di Marsala”. Lo comunica la Direzione strategica dell’Asp Trapani, che, come da protocollo aziendale, ha prontamente attivato il Peimaf (Piano di Emergenza Interna per il Massiccio Afflusso di Feriti) all’ospedale di Marsala. Al pronto soccorso del presidio ospedaliero sono giunti 4 bambini e 5 adulti, che dopo gli esami, anche strumentali, del caso, risultano con qualche ferita da taglio e qualche escoriazione. È stato attivato comunque anche il supporto psicologico per i pazienti. “Si ringrazia la macchina dei soccorsi e dell’emergenza, dai Vigili del fuoco, al 118, alla protezione civile, al comune di Marsala”, dice l’Asp. (Ter/Adnkronos)