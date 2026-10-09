Caltanissetta. Servizio Civile Agricolo, Croce Rossa in campo per il benessere e la sana alimentazione: candidature aperte per il Bando 2026

Un’opportunità per i giovani tra i 18 e i 28 anni di mettere “le mani nella terra” e promuovere la sostenibilità: la CRI lancia la chiamata per il Bando di Servizio Civile Agricolo. C’è tempo fino alle ore 14:00 del 6 novembre 2026 per candidarsi e diventare protagonisti del progetto “Nutrire il Futuro”.

Il futuro dell’agricoltura e del benessere collettivo passa attraverso l’impegno civico. La Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta ha aperto le selezioni per il Servizio Civile Universale all’interno del programma “SCAG – Terra e Benessere”, offrendo ai giovani un’occasione concreta per coniugare solidarietà, promozione della salute e sostenibilità ambientale su tutto il territorio nazionale.

Un impegno concreto per la salute, la terra e la comunità

Il progetto promosso dalla CRI, intitolato “NUTRIRE IL FUTURO: Il benessere attraverso una corretta alimentazione”, affronta criticità sociali ed educative urgenti:

Lotta all’obesità infantile e promozione di stili di vita sani: in Italia il 26,7% dei bambini e adolescenti (3-17 anni) è in sovrappeso o obeso. L’iniziativa punta a diffondere abitudini alimentari corrette e bilanciate fin dall’età scolastica.

in Italia il 26,7% dei bambini e adolescenti (3-17 anni) è in sovrappeso o obeso. L’iniziativa punta a diffondere abitudini alimentari corrette e bilanciate fin dall’età scolastica. Contrasto alla povertà alimentare e allo spreco: a fronte di quasi 6 milioni di persone in povertà alimentare e di uno spreco medio pro capite di circa 617,9 grammi di cibo a settimana, il progetto promuove l’accesso equo a un’alimentazione di qualità e l’educazione al consumo responsabile.

a fronte di quasi 6 milioni di persone in povertà alimentare e di uno spreco medio pro capite di circa 617,9 grammi di cibo a settimana, il progetto promuove l’accesso equo a un’alimentazione di qualità e l’educazione al consumo responsabile. Supporto alle famiglie vulnerabili: tra le azioni principali figura la somministrazione di prime colazioni e pasti nutrienti nelle scuole situate in contesti socio-economici fragili (anche grazie al supporto di partner come Kellogg’s e Gruppo Orsero), gite, raccolte viveri, incontri con nutrizionisti e psicologi, raccolta e distribuzione dell’invenduto alle famiglie vulnerabili;

I volontari affiancheranno gli operatori e gli esperti della CRI in tutte le fasi: dall’organizzazione dei laboratori e della comunicazione sui canali social, alla gestione della logistica, all’assistenza diretta ai beneficiari e al supporto negli incontri con la comunità educante.

“Il Servizio Civile Agricolo rappresenta straordinariamente la nostra missione: mettere la persona al centro prendendosi cura della comunità e del territorio in cui vive. Con il progetto ‘Nutrire il Futuro’ offriamo ai giovani un’esperienza di crescita profonda, un percorso in cui impareranno a trasformare i valori della sostenibilità e dell’educazione alimentare in azioni quotidiane concrete a supporto dei più fragili e delle scuole del nostro territorio. Invito calorosamente i ragazzi della nostra comunità a cogliere questa opportunità: un anno con la Croce Rossa significa acquisire competenze umane e professionali preziose, facendo davvero la differenza per il bene comune.” — Santina Sonia Bognanni, Presidente del Comitato di Caltanissetta della Croce Rossa Italiana.

Dettagli del servizio e condizioni

I giovani selezionati sottoscriveranno un contratto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Durata e orario: 12 mesi, articolati su 5 giorni settimanali, per un totale di 1.145 ore annue (circa 25 ore settimanali).

12 mesi, articolati su 5 giorni settimanali, per un totale di 1.145 ore annue (circa 25 ore settimanali). Rimborso spese: è previsto un assegno mensile pari a 519,47 euro .

è previsto un assegno mensile pari a . Formazione: i volontari riceveranno un percorso formativo completo di 72 ore (tra formazione generale e specifica su salute, sicurezza, nutrizione, primo soccorso e guida dei mezzi CRI).

Come presentare la domanda

La Croce Rossa Italiana punta a raccogliere un numero di candidature ampio per garantire la piena copertura di tutte le posizioni e l’avvio capillare dei progetti.