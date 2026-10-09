Al via le riprese di “Al Canto del Vespro”: primo film su San Francesco girato interamente nel Nisseno

Iniziano sabato 10 novembre, le riprese del mediometraggio (film della durata di circa 50/55 minuti) “Al Canto del Vespro”, prodotto dal Museo del Cinema “Pina Menichelli” di Gela, scritto da Giovanni Virgadaula e Matteo Pugliares e diretto dallo stesso Virgadaula.

Le riprese si svolgeranno per intero nel nisseno, tra una location di Gela e due a Caltanissetta, ed è la prima volta che un film su San Francesco d’Assisi, del quale ricorre l’ottavo Centenario del Pio transito, viene interamente girato in Sicilia ed in provincia di Caltanissetta, utilizzando, per oltre il 90% Attori, tecnici e maestranze locali.

La scelta della produzione è giustificata dalla necessità di abbattere i costi (produzione no profit, autogestita, a carattere culturale e religioso), ma anche spirituale, se si considera che la nostra isola è sempre stata una regione “francescana” sin dalle origini del movimento, con chiese e conventi coevi all’età di san Francesco.

Visto il silenzio degli Enti pubblici il film si sta realizzando solo con contribuzioni volontarie di privati o di associazioni: ecco che il Lions Club Caltanissetta Pietrarossa si è fatto presente nel territorio con un piccolo contributo, sia allo scopo di aiutare una lodevolissima iniziativa locale che coinvolge persone del posto, sia per consentire di far conoscere anche i beni architettonici del nisseno, considerato che il film sarà presentato anche ad Assisi.

A tal motivo si invitano altre realtà del territorio a contribuire con qualsiasi somma, per coprire i semplici costi vivi (attori, tecnici e maestranze lavorano a titolo gratuito) della produzione.

Donazioni a Museo del Cinema “Pina Menichelli” – Banca San Paolo – IBAN: IT92V0306909606100000412641.

Il film è Patrocinato a titolo gratuito dal Comitato nazionale “Francesco 800”, dalla Provincia Frati Minori Cappuccini di Sicilia, dall’Unione Cattolica Stampa Italiana e con la collaborazione dell’Associazione culturale Auriga.

Il regista, Giovanni Virgadaula è nato a Milano nel 1957.

Regista, scrittore, giornalista, si è formato professionalmente alla Libera Università del Cinema fondata da Cesare Zavattini. È stato sui set di grandi maestri del cinema quali Federico Fellini, Nanni Loy, Pupi Avati. È presidente del Museo “Pina Menichelli”. Studioso del cinema delle origini, fa parte dell’Associazione Italiana per le Ricerche di Storia del Cinema.

Denominato il regista dei santi per la sua corposa produzione riguardante docu-film a tema religioso, è stato consigliere nazionale dell’Unione Cattolica Stampa Italiana.

Cospicua la sua attività letteraria con diverse pubblicazioni sul cinema, il teatro, lo sport, la religione. Nel 2024 ha vinto il Premio nazionale “Caravaggio” con i racconti “Storie dell’impossibile” (Maurizio Vetri Editore).

Fra i suoi lungometraggi: Agata di Cristo (2001), Lucia di Siracusa (2004), Vita di San Corrado (2008), Lemuri, il bacio di Lilith (2008), La Domenica del Signore (2013), Gelone, la spada e la gloria (2018), Nino Benvenuti, un campione per amico (2026).