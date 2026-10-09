Artico, l’Italia rafforza il proprio impegno per la cooperazione internazionale: Dell’Utri alla Arctic Circle Assembly 2026

L’Italia rafforza il proprio ruolo nel confronto internazionale sul futuro dell’Artico, una regione sempre più centrale negli equilibri geopolitici, ambientali ed economici globali. A rappresentare il nostro Paese alla Arctic Circle Assembly 2026, svoltasi a Reykjavík, in Islanda, è stato il sottosegretario agli Affari Esteri Massimo Dell’Utri, che ha ribadito l’importanza della cooperazione internazionale e del dialogo tra i Paesi impegnati ad affrontare le trasformazioni che interessano le regioni polari.

Nel corso dell’appuntamento, considerato uno dei principali momenti di confronto internazionale sulle questioni artiche, Dell’Utri ha illustrato le direttrici della Strategia Italiana per l’Artico, evidenziando la volontà del Governo di coniugare le esigenze di sicurezza con lo sviluppo della ricerca scientifica, la tutela dell’ambiente, l’innovazione tecnologica e la promozione di opportunità economiche sostenibili.

Un impegno che si inserisce in uno scenario internazionale nel quale l’Artico assume un’importanza crescente, non soltanto per gli effetti dei cambiamenti climatici, ma anche per le implicazioni strategiche legate alla sicurezza, alle risorse naturali e allo sviluppo di nuove tecnologie.

La partecipazione italiana all’assemblea è stata anche l’occasione per una serie di incontri istituzionali. Il sottosegretario ha incontrato Ólafur Ragnar Grímsson, presidente di Arctic Circle, e la sottosegretaria britannica Kumaran, con l’obiettivo di consolidare il dialogo e rafforzare la collaborazione tra Italia e Regno Unito anche sulle questioni riguardanti la regione artica.

Particolare attenzione è stata riservata al contributo italiano nel campo dell’innovazione tecnologica e dell’osservazione satellitare. Dell’Utri ha infatti inaugurato la mostra Looking Beyond, promossa dall’Ambasciata d’Italia a Oslo, dedicata alle eccellenze tecnologiche nazionali nell’osservazione della Terra. L’esposizione valorizza, attraverso le immagini della costellazione satellitare COSMO-SkyMed, le capacità scientifiche e tecnologiche sviluppate dall’Italia in un settore strategico per il monitoraggio ambientale e la conoscenza del territorio.

La missione a Reykjavík si colloca nel percorso avviato con la Prima Conferenza Nazionale Polare, svoltasi a Roma dal 5 al 7 ottobre, e conferma l’attenzione italiana verso le grandi trasformazioni che interessano le aree polari, considerate sempre più rilevanti per gli equilibri internazionali.

«L’Artico è una sfida globale. L’Italia vuole affrontarla con responsabilità, competenza e una visione capace di guardare al futuro», ha sottolineato Dell’Utri, sintetizzando il significato della partecipazione italiana all’assemblea.

Un impegno che punta a rafforzare la presenza dell’Italia nei principali tavoli di confronto internazionale, valorizzando il contributo della ricerca, della diplomazia e delle competenze tecnologiche nazionali nella definizione delle strategie per il futuro dell’Artico.