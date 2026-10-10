Maltempo, Siciliacque al lavoro a Caltanissetta, Trapani ed Agrigento

Siciliacque, società che gestisce il servizio idrico di sovrambito, è in prima linea per fronteggiare gli effetti del maltempo che si è abbattuto sull’Isola nella notte scorsa, provocando malfunzionamenti e arresti temporanei dovuti a cali di tensione in diversi impianti localizzati nelle province di Trapani, Caltanissetta e Agrigento.

Le squadre tecniche sono al lavoro per ripristinare la piena funzionalità dei sistemi elettrici e delle centrali che alimentano la distribuzione idrica. Grazie all’immediato intervento del personale tecnico e alle manovre operative messe in atto, al momento non si registrano disservizi significativi. La società, impegnata nel ristabilire le condizioni ordinarie di esercizio, ha tempestivamente avvisato tutti gli enti e i gestori idrici locali interessati.