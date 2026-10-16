‘The Voice Senior’ stasera su Rai1, il nuovo appuntamento di Clerici: le anticipazioni

(Adnkronos) – Stasera, venerdì 16 ottobre, alle 21.30 su Rai 1, Antonella Clerici conduce la seconda puntata di 'The Voice Senior'. Anche quest’anno la padrona di casa guiderà il pubblico alla scoperta dei nuovi talenti e dei loro percorsi, affiancata da una squadra di coach che presenta una grande novità. Accanto ad Arisa, Clementino con Rocco Hunt e Nek, fa infatti il suo ingresso una delle voci più amate della musica italiana, Fiorella Mannoia. Invariata, invece, la formula che ha decretato il successo del programma, a partire dalle avvincenti 'Blind Auditions', le tradizionali audizioni al buio durante le quali i coach, di spalle, ascoltano i concorrenti senza poterli vedere. Sarà soltanto la voce a doverli conquistare e, se un coach deciderà di voltarsi, potrà provare ad aggiudicarsi il concorrente per la propria squadra. Nel caso in cui a girarsi siano più coach, sarà invece il talento a scegliere con quale team gareggiare. Anche in questa edizione, durante la fase delle 'Blind', i coach potranno contare su due preziosi aiuti: il tasto 'Blocco', che impedisce a un altro coach di scegliere un concorrente, e il tasto 'Seconda Chance', che permette a ciascuno di far esibire nuovamente, in una delle puntate successive, un artista che non è riuscito a convincere nessuno al primo tentativo. Al termine della quarta e ultima puntata delle 'Blind', i quattro coach selezioneranno i 24 concorrenti – sei per team – che accederanno al 'Knock Out', la semifinale nella quale i talenti di ciascuna squadra si sfideranno con un brano assegnato dai rispettivi coach. Saranno ancora una volta questi ultimi a decidere chi far proseguire nella gara: soltanto tre concorrenti per team arriveranno così alla spettacolare 'Finale', dove sarà il pubblico da casa, attraverso il televoto, a decretare il vincitore della settima edizione di 'The Voice Senior'. Al centro del programma restano la musica, le emozioni, le passioni e i percorsi di vita dei protagonisti. Le esibizioni, che spazieranno nel grande repertorio italiano e internazionale, si alterneranno alle 'guest star' di puntata e agli attesi duetti tra coach e concorrenti.

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