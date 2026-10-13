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Tentata estorsione a Silvio Berlusconi: pm di Monza chiede 3 anni e 6 mesi per Giovanna Rigato

AdnKronos

Tentata estorsione a Silvio Berlusconi: pm di Monza chiede 3 anni e 6 mesi per Giovanna Rigato

Mar, 13/10/2026 - 16:57

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(Adnkronos) – Il pubblico ministero di Monza ha chiesto una condanna a 3 anni e 6 mesi nei confronti di Giovanna Rigato, ex concorrente del Grande Fratello, imputata per tentata estorsione ai danni di Silvio Berlusconi. L'imputata avrebbe preteso dall'ex premier un milione di euro, minacciandolo di rilasciare ai magistrati dichiarazioni lesive per la sua immagine.  Accuse sempre respinte dalla showgirl, la quale ha sostenuto invece di aver chiesto una sorta di risarcimento per il danno di immagine per essersi ritrovata coinvolta nel processo Ruby e nelle cosiddette 'cene eleganti' di Arcore. Tra le parti civili del processo ci sono i figli dell'ex leader di Forza Italia.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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