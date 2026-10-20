Taormina, riconoscimento al maestro Raimondo Capizzi per dieci anni alla guida musicale del Nations Award

TAORMINA – Dieci anni di musica, collaborazioni artistiche e incontri internazionali nel segno della cultura. Un percorso che è valso al maestro Raimondo Capizzi un prestigioso riconoscimento per la sua attività di direttore musicale del Nations Award di Taormina, manifestazione che nel corso degli anni si è affermata nel panorama degli eventi culturali di respiro internazionale.

A consegnare il premio è stato Michel Curatolo, in occasione del convegno “Eventi Sostenibili”, ospitato nella cornice del Grand Hotel San Pietro di Taormina, alla presenza di rappresentanti delle istituzioni, del mondo della cultura e di professionisti del settore.

Un riconoscimento che premia la continuità dell’impegno artistico di Capizzi, protagonista di un decennio durante il quale la musica ha accompagnato il Nations Award, contribuendo a creare occasioni di incontro e dialogo tra personalità e culture diverse.

Il maestro siciliano è anche fondatore e direttore artistico della Giovane Orchestra Sicula, progetto attraverso il quale promuove la crescita professionale delle nuove generazioni di musicisti, offrendo loro opportunità di formazione ed esperienze artistiche.

Alla cerimonia hanno preso parte, tra gli altri, il senatore Salvo Pugliese, Sasa Salvaggio, rappresentanti della Fondazione Taormina Arte ed esponenti del mondo dell’alta gastronomia, insieme a organizzatori di manifestazioni internazionali.

Al centro del convegno il tema della sostenibilità applicata agli eventi, con particolare attenzione alla capacità delle iniziative culturali di generare valore per i territori, coniugando qualità artistica, responsabilità sociale e sviluppo.

Per Capizzi, il premio rappresenta non soltanto il coronamento di dieci anni di attività al Nations Award, ma anche un riconoscimento al ruolo della musica quale strumento di promozione culturale e valorizzazione della Sicilia, con uno sguardo rivolto soprattutto alle nuove generazioni.