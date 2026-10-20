Caltanissetta. Per il 3° Convegno Airipa Sicilia presentata l’offerta di servizi socio sanitari del Servizio Cristiano

CALTANISSETTA. In occasione del 3° convegno regionale Airipa Sicilia tenutosi nella splendida cornice del Teatro Regina Margherita di Caltanissetta, il Servizio Cristiano ha avuto modo di mettersi in bella evidenza. L’incontro, incentrato sul tema “Disturbi del neurosviluppo tra clinica e didattica”, è stato occasione di formazione e aggiornamento per tutto il team di Servizio Cristiano: un nutrito gruppo di insegnanti e professioniste dei servizi sociosanitari ha infatti preso parte all’evento acquisendo nuovi spunti operativi sul piano delle conoscenze, delle competenze e delle capacità.

Oltre alla partecipazione attiva ai lavori, durante la giornata il Servizio Cristiano ha presentato la propria offerta di servizi socio-sanitari, integrando la propria esperienza sul territorio con le più recenti linee guida e metodologie per il supporto ai bambini con disturbi del neurosviluppo e alle loro famiglie.

Servizio Cristiano ha ringraziato gli organizzatori di AIRIPA Sicilia e tutti i relatori per questo prezioso momento di crescita e rete, in particolare la psicologa e psicoterapeuta Dott.ssa Rosalia Mistretta, relatrice e componente del Coordinamento AIRIPA SICILIA.