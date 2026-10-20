Delia. Fino al prossimo 15 dicembre è possibile presentare domanda per definire tributi comunali e multe

DELIA. Fino al prossimo 15 dicembre 2026 sarà possibile, con la formula della rottamazione, presentare la domanda sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (agenziaentrateriscossione.gov.it) per definire i tributi comunali e le multe affidati ad ADER dal 2000 al 2023. Lo ha reso noto il sindaco Gianfilippo Bancheri.

Ciò potrà avvenire Senza sanzioni, interessi e aggio, in unica soluzione entro il 31/03/2027 oppure fino a 54 rate bimestrali. La domanda si presenta solo online. Il sindaco ha anche sottolineato che è meglio non attendere l’ultimo giorno per cogliere questa importante occasione. Per informazioni: Ufficio Tributi, tel. 0922 823309, tributi.delia@virgilio.it.