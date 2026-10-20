Palermo, Anas: dal 26 ottobre restringimenti notturni per interventi di manutenzione sul raccordo A19 Dir “di via Giafar”

PALERMO: ANAS, DAL 26 OTTOBRE RESTRINGIMENTI NOTTURNI SU CARREGGIATA A19 ‘DI VIA GIAFAR’

Da lunedì 26 ottobre, a Palermo, restringimenti notturni in direzione Catania, per circa tre settimane. Anas eseguirà interventi di manutenzione delle opere in verde lungo il raccordo A19 Dir ”di via Giafar”, a Palermo, tra il km 0,000 e il km 5,300, sulla carreggiata in direzione Catania. Per limitare i disagi all’utenza, le lavorazioni saranno effettuate in orario notturno, dalle 22 alle 5 del giorno successivo, a partire da lunedì 26 ottobre. Gli interventi avranno una durata prevista di tre settimane, con attività programmate per cinque notti a settimana, dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi e prefestivi. (Ter/Adnkronos)