Gela, al via lo sportello d’ascolto e co-progettazione ANCI Sicilia: appuntamento a Macchitella Lab

Prende ufficialmente il via da oggi a Gela lo sportello d’ascolto per i giovani promosso nell’ambito della rete regionale di ANCI Sicilia, un’iniziativa che punta a rafforzare il dialogo diretto tra le nuove generazioni e le istituzioni locali.Ad annunciarlo è il sindaco Terenziano Di Stefano. Gli incontri si svolgeranno a Macchitella Lab e saranno coordinati da Giuseppe Gallo, consulente del sindaco per le Politiche giovanili.Gela rientra tra i Comuni che hanno aderito alla prima fase della sperimentazione regionale, della durata di sei mesi, insieme ad altre amministrazioni siciliane. Il progetto nasce con l’obiettivo di offrire ai giovani uno spazio di confronto diretto con chi amministra la città, raccogliendo idee, proposte, bisogni e criticità che spesso faticano a trovare un canale di ascolto istituzionale. Le istanze raccolte potranno contribuire a individuare priorità condivise e, laddove possibile, a sviluppare iniziative e progetti realizzabili sul territorio.«Vogliamo che i giovani sappiano di poter trovare nel Comune un interlocutore disponibile ad ascoltarli. Una città che guarda al futuro deve saper coinvolgere le nuove generazioni, comprenderne le esigenze e valorizzarne le idee.», dichiara il sindaco Terenziano Di Stefano.«Le idee e le criticità che emergeranno dagli incontri saranno uno strumento utile per comprendere meglio i bisogni del territorio e individuare possibili risposte.», sottolinea Giuseppe Gallo.Le istanze raccolte nell’ambito della rete confluiranno nel sistema di monitoraggio regionale previsto da ANCI Sicilia, contribuendo a delineare un quadro più concreto delle esigenze delle nuove generazioni e a orientare le future politiche giovanili.L’invito rivolto ai giovani gelesi è a partecipare: chi ha un’idea da proporre, una questione da segnalare o semplicemente desidera confrontarsi con l’amministrazione può prenotare il proprio incontro attraverso i canali indicati sul sito ufficiale di ANCI Sicilia, nella sezione dedicata agli sportelli d’ascolto.

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