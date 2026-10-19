Caltanissetta, nasce la sezione ANDE: le donne protagoniste della partecipazione democratica

CALTANISSETTA – Una nuova realtà associativa si affaccia nel panorama cittadino con l’obiettivo di promuovere la partecipazione delle donne alla vita democratica e favorire il confronto sui temi della cittadinanza attiva. Venerdì 23 ottobre 2026, alle ore 17, nella sala convegni di Sicilbanca, in via Crispi 25, si terrà l’evento inaugurale della sezione di Caltanissetta dell’ANDE, Associazione Nazionale Donne Elettrici, recentemente costituita e presieduta da Ester Vitale.

Fondata nel 1946, anno in cui le donne italiane conquistarono il diritto di voto, l’ANDE è un’associazione politica ma apartitica, presente su tutto il territorio nazionale. Da ottant’anni promuove la partecipazione democratica, il dialogo con le istituzioni e le forze politiche, dedicando particolare attenzione alla parità di genere, alla giustizia sociale e alla formazione di una cittadinanza consapevole.

L’appuntamento di venerdì rappresenterà l’occasione per presentare ufficialmente alla città la nuova sezione nissena e illustrare le prime iniziative. Tra queste, un’indagine sulla crescente disaffezione al voto, finalizzata a comprendere le ragioni della distanza tra cittadini, politica e istituzioni e individuare possibili percorsi per favorire una maggiore partecipazione alla vita pubblica.

Nel corso dell’incontro sarà inoltre presentato il sito web di ANDE Caltanissetta, concepito come uno spazio di informazione, confronto e dialogo aperto alla comunità.

Un momento particolare sarà dedicato alla memoria storica dell’associazione, già presente a Caltanissetta negli anni Settanta. La nascita della nuova sezione rappresenta dunque anche il recupero di un’esperienza associativa che torna a proporsi nel contesto cittadino.

«La partecipazione comincia anche incontrandosi e ascoltandosi – dichiara la presidente Ester Vitale –. La democrazia ha bisogno di partecipazione. E la partecipazione ha bisogno di tutte e tutti».

Un messaggio che sintetizza lo spirito dell’iniziativa e la volontà della nuova sezione ANDE di contribuire al dibattito pubblico cittadino, valorizzando il ruolo delle donne e il coinvolgimento della comunità nella vita democratica.