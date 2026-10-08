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Studenti ancora in piazza in Francia, l’atto 4 della protestanews

AdnKronos

Studenti ancora in piazza in Francia, l’atto 4 della protestanews

Gio, 08/10/2026 - 14:35

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(Adnkronos) – Dopo l'atto terzo, la grande manifestazione di martedì 6 ottobre, gli studenti francesi sono di nuovo scesi in piazza. Mentre i ragazzi manifestano, i presidenti e i leader dei sindacati si trovano al Ministero dell'Educazione per parlare con il ministro che dovrebbe annunciare un piano d'urgenza per sostituire i professori assenti, una delle principali rivendicazioni del movimento. (di Veronica Gennari) 
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