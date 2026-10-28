Sicurezza ferroviaria: la Polfer di Caltanissetta incontra gli alunni dell’I.C. Vallelunga-Villalba-Marianopoli

VILLALBA – Una giornata all’insegna della legalità, della prevenzione e della cittadinanza responsabile ha coinvolto, il 27 ottobre 2026, gli alunni dell’Istituto ComprensivoVallelunga-Villalba-Marianopoli, protagonisti di un interessante incontro con gli agenti della Polizia Ferroviaria di Caltanissetta. L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione per avvicinare i ragazzi al mondo della sicurezza ferroviaria, sensibilizzandoli sui comportamenti corretti da adottare nelle stazioni, sui treni e lungo i binari. Attraverso spiegazioni ed esempi concreti, gli agenti hanno illustrato i principali rischi legati a comportamenti imprudenti, sottolineando l’importanza del rispetto delle regole e della responsabilità individuale. A rendere particolarmente significativo l’incontro è stata la partecipazione delle alunne e degli alunni, che hanno seguito con attenzione e vivo interesse ogni momento dell’attività. Curiosi e desiderosi di approfondire gli argomenti affrontati, i ragazzi hanno posto numerose domande, pertinenti e interessanti, dimostrando capacità di ascolto, spirito critico e una sincera voglia di conoscere. Il dialogo con gli agenti ha favorito un confronto diretto e stimolante, trasformando l’incontro in un’occasione concreta di apprendimento e riflessione. Le domande degli studenti hanno evidenziato quanto sia importante offrire ai giovani momenti di confronto con le istituzioni, per aiutarli a comprendere il valore delle regole non come semplici obblighi, ma come strumenti indispensabili per proteggere se stessi e gli altri. L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso educativo della scuola volto a promuovere la cultura della legalità, il rispetto delle regole e la formazione di cittadini consapevoli.

Un sentito ringraziamento agli agenti della Polizia Ferroviaria di Caltanissetta, Giovanni Gueli, Caterina Miceli, Salvatore Salvaggio per la disponibilità e la professionalità dimostrate e alle alunne e agli alunni, che con la loro attenzione e curiosità hanno reso l’incontro un’esperienza partecipata e ricca di significato. “Educare alla sicurezza significa educare alla vita: conoscere i rischi, rispettare le regole e imparare a fare scelte responsabili è il primo passo per diventare cittadini consapevoli”, sottolinea la prof.ssa Giuseppa Immordino, referente alla Legalità dell’I.C.